Wie die Polizei mitteilt, war ein 70-jähriger VW-Fahrer am Sonntag kurz nach 16 Uhr auf der B10 nahe Lonsee in Richtung Amstetten unterwegs. Zwischen Urspring und Amstetten geriet er mit seinem Auto in einer Kurve nach links auf die Gegenfahrbahn. Dabei streifte er den entgegenkommenden Ford eines 59-Jährigen, welcher ins Schleudern geriet. Beide Autos kamen auf der Straße zum Stehen und blockierten die Fahrbahn. Der Ford-Fahrer und seine 53-jährige Beifahrerin zogen sich bei dem Unfall leichte Verletzungen zu. Der VW-Fahrer und seine 68-jährige Beifahrerin blieben unverletzt.

B10 war über zwei Stunden lang gesperrt

Der Rettungsdienst kümmerte sich um die Verletzen, diese konnten aber selbst den Weg nach Hause antreten. Die Polizei schätzt den Gesamtschaden an den Autos auf rund 7000 Euro. Für die Dauer der Bergungsarbeiten und der Polizeiermittlungen war die B10 bis kurz vor 18.45 Uhr vollständig gesperrt.