Kartenwagen hinterm Münster: Am Freitag, 22. April startet der Kartenvorverkauf für die 34. Zeltsaison. Der Kartenwagen ist nun am östlichen Münsterplatz vor dem „M 25“ postiert, weil „Hans im Glück“ den alten Platz als Außenbewirtungsfläche nutzt. Der Wagen ist am 22. April von 9 bis 18 Uhr geöffnet, vom Samstag 23. April bis Samstag 14. Mai gelten folgende Öffnungszeiten: Mo. - Fr. (11 - 14 Uhr und 15 - 18 Uhr), samstags von 9 bis 14 Uhr. Von Montag, 16. Mai bis Samstag, 2. Juli, können die Karten in der Kulturbuchhandlung Jastram (Schuhhausgasse 8, Ulm) geholt werden.

Kartenwagen am Ulmer Zelt: Die Abendkasse mit Vorverkauf ist an Veranstaltungstagen von 19 bis 20.30 Uhr geöffnet (bei Veranstaltungsbeginn vor 20 Uhr eine Stunde davor).

Karten per Internet: Über die Adresse Über die Adresse www.ulmerzelt.de kommt man auf die Bestellseite. Die Karten können per PayPal, Sofortüberweisung oder Überweisung bezahlt werden. Die Bestellung kann entweder als E-Ticket ausgeführt werden oder verschickt werden – wenn die Order spätestens fünf Tage vor der Veranstaltung da ist.

Kartenrücknahme: Karten werden grundsätzlich nicht zurückgenommen. Nur, wenn die Veranstaltung ausfällt, kann man sie bis zu zwei Wochen nach dem Veranstaltungstermin wieder abgeben. Anfallende Bearbeitungsgebühren werden aber nicht zurückerstattet.

Info Hotline für allgemeine Auskünfte (keine Kartenbestellung!): 0731/40321900. Sie ist vom 22. April bis 1. Juli von Mo. - Fr. von 11 - 14 und

15 - 18 Uhr besetzt.