Er ist bunt, mobil und gleichermaßen beliebt beim Ulmer Volk und bei Touristinnen und Touristen: der Ulmer Selfie-Point der Stadt Ulm. Seit Dienstag, 22.08.2023, haben die mehr als zwei Meter hohen Buchstaben einen neuen Standort – die Donauwiese.

Während des Kulturevents „Stürmt die Burg“ wurde der Schriftzug im Innenhof der Wilhelmsburg aufgestellt, berichtet Frank Raddatz von der Stadt Ulm auf Anfrage. Seit Dienstag können sich Selfie-Liebhaberinnen und -Liebhaber mit dem Ulm-Schriftzug auf der Donauwiese fotografieren. Im Hintergrund sind dabei gleich zwei Ulmer Wahrzeichen zu sehen: der Metzgerturm und der Münsterturm.

Empfohlener Inhalt der Redaktion An dieser Stelle finden Sie einen externen Inhalt von Instagram, der den Artikel ergänzt. Sie können sich diesen mit einem Klick anzeigen lassen und wieder ausblenden. Externer Inhalt Sie erklären sich damit einverstanden, dass Ihnen externe Inhalte von Instagram angezeigt werden. Damit können personenbezogene Daten an Drittplattformen übermittelt werden.

Ulmer Selfie-Point: Umzug nur mit Gabelstapler

Wie lange der Selfie-Point am Donauufer verweilen soll, stehe noch nicht endgültig fest. Es könne jedoch davon ausgegangen werden, dass er ein paar Wochen an der Donau bleibt. Und danach? „Wir sind gerade noch am Überlegen, welche Orte infrage kommen“, sagt Raddatz. Die Buchstaben zu transportieren sei ein „größerer Akt“, da man dafür einen Gabelstapler brauche. Auch stehe noch nicht fest, ob der Selfie-Point in den Wintermonaten aufgestellt oder gelagert werden soll.