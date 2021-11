Die Verwirrung in Sachen Corona geht weiter. Ulm ist kein Hotspot mehr, da die Stadt seit fünf Tagen in Folge die 7-Tage-Inzidenz von 500 unterschritten hat. Am Montagabend vermeldete das Landesgesundheitsamt eine Inzidenz von 469,9 und das Landratsamt des Alb-Donau-Kreises stellte folgerichtig fes...