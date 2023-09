Bauarbeiten beeinträchtigen den Bahnverkehr im Ulmer Hauptbahnhof: Vom 3.9. ab 23 Uhr bis zum Betriebsschluss am 30.9. müssen Reisende von Ulm Richtung Ingolstadt längere Fahrtzeiten in Kauf nehmen. Denn in diesem Zeitraum fallen die üblicherweise durchgehenden Züge (RB 15) zwischen Ulm und Neu-Ulm aus. Das gab das zuständige Bahnunternehmen Agilis am Freitag (1.9.) bekannt.

Bauarbeiten ab Ulm: Fahrgäste sollen andere Züge oder Busse nutzen

Agilis bittet die Reisenden, zwischen Ulm und Neu-Ulm auf die Züge der Linien RS7/71 der Deutschen Bahn (Richtung Senden/Weißenhorn) und RE9 von Go-Ahead (Richtung Augsburg/München) oder Stadtbusse auszuweichen. Die Buslinie 5 fährt tagsüber alle 10 Minuten zwischen beiden Bahnhöfen.