Sein Leben hing am seidenen Faden, nachdem russische Soldaten in Charkiw auf ihn geschossen hatten. Doch inzwischen hat sich Sergej Ivanchuk ins Leben zurückgekämpft und setzt sich von Ulm aus dafür ein, seinen Landsleuten zu helfen. Und trotz eines Lungendurchschusses will der junge Opernsänger...