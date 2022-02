Krieg in Europa! Bevor die Kinder geweckt wurden, hatten am Donnerstagmorgen Millionen Eltern mitbekommen, dass die russische Armee in die Ukraine eingerückt war. Und dann stand wie bei der jungen Mutter Anna aus Neu-Ulm die Frage im Raum: „Wie sag’ ich’s meiner Neunjährigen? Was sag’ ich?...