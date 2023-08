Nach dem Angriff auf drei Jugendliche am Busbahnhof in Laichingen hat die Polizei drei weitere Verdächtige ermittelt. Wie die Staatsanwaltschaft und das Polizeipräsidium Ulm in einer Meldung von Donnerstag, 17. August, mitteilen, sind nun alle fünf mutmaßlichen Täter bekannt.

Schnelle Fahndung ...