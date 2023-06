Gezielt suchen sie sich ältere Menschen aus und bringen sie um ihr Vermögen. Die Rede ist von Trickdieben. Wie das Ulmer Polizeipräsidium mitteilt, treiben diese derzeit in Uttenweiler, Ertingen und Langenenslingen ihr Unwesen.

In den letzten Tagen seien gleich mehrfach unbekannte Täter rund um Riedlingen aufgefallen. Dabei gingen die Diebe immer nach derselben Masche vor. Eine Frau klingelt gezielt an Seniorenresidenzen, gibt sich als Physiotherapeutin aus. So verschafft sie sich Zugang zu den Wohnungen. Dann lenkt sie die Bewohnerinnen und Bewohner ab. Im nächsten Schritt dringt eine männliche Person unbemerkt in die Wohnung ein. Die Wohnungstür wurde zuvor von der falschen Physiotherapeutin nur angelehnt. Der männliche Komplize durchsucht die Wohnung dann nach Wertgegenständen. Dabei suchen die Diebe nach Schmuck und Bargeld.

Schmuck und Bargeld gestohlen: mehrere Überfälle in der vergangenen Woche

Wie die Polizei mitteilt, beläuft sich der Wert der Diebesbeute bislang auf mehrere tausend Euro. Am Freitagnachmittag (23.06.23) schlug das Duo sogar zwei Mal zu in der

Hauptstraße in Uttenweiler

und in der Georgstraße in Ertingen.

Vergangenen Dienstag waren die Trickdiebe bereits in Langenenslingen in der Stuckerstraße unterwegs.

Trickdiebe beklauen Seniorinnen und Senioren: Wer sind die Unbekannten?

Aktuell ist noch nicht viel über die Täterin und den Täter bekannt. Die Polizei weiß, dass es sich um einen Mann und eine Frau handeln soll. Die Frau sei zwischen 20 und 30 Jahre alt und schlank. Sie habe dunkle Haare, die sie bei den Taten in einem Pferdeschwanz trug. Sie hatte einen osteuropäischen Akzent.

Die Polizei Riedlingen hat die Ermittlungen aufgenommen. Jetzt werden Zeugen gesucht. Haben Sie im Umfeld zu den Tatorten etwas beobachtet? Haben Sie verdächtige Personen oder Fahrzeuge gesehen? Sind Sie auch betroffen oder kennen Sie jemanden, der betroffen ist?

Die Polizei bittet, Hinweise an 07371/9380 zu melden.