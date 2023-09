Die Vorbereitungen für ihren dreistelligen „Schnapszahlen-Geburtstag“ liefen bereits, doch sie hat ihn nicht mehr erlebt: Am 23. September, kurz vor ihrem 111. Geburtstag am 3. Oktober ist Änne Matschewsky in der Seniorenresidenz in der Friedrichsau gestorben. Damit haben die Ulmerinnen und ...