Es schien so, als ob es nie anders gewesen wäre: Nach zwei Jahren ohne Oster- und Pfingstmarkt sind am Ostermontag Tausende nach Laichingen geströmt. Rund 180 Händler boten in den Straßen der Innenstadt ihre Waren an. Die meistem Besucher waren ohne Maske unterwegs, eine Vorschrift dazu gab es e...