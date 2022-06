Bei einem Unfall in Gutenzell-Hürbel (Kreis Biberach) ist ein 63-Jähriger am Donnerstag tödlich verunglückt. Er hatte an einem Silo gearbeitet und stürzte in die Tiefe.

Wie kam es dazu? In den Abendstunden brachte der 63-Jährige in Gutenzell an der Außenseite eines Silos eine Leiter an und sti...