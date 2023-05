Wie die Polizei mitteilt, war ein 16-jähriges Mädchen am Samstag gegen 14.50 Uhr bei Mietingen mit ihrem Fahrrad unterwegs. Sie fuhr auf einem Verbindungsweg von Walpertshofen kommend in Richtung Sägmühle. Laut Zeugenaussagen überquerte sie dabei die L265, ohne auf den Vorfahrtsverkehr zu achten. Ein 26 Jahre alter Autofahrer, der von Mietingen in Richtung Schönebürg unterwegs war, stieß frontal mit der 16-Jährigen zusammen.

Das Mädchen wurde bei dem Unfall so schwere verletzt, dass es noch an der Unfallstelle verstarb. Die Autoinsassen blieben unverletzt. Die Staatsanwaltschaft ordnete zur Klärung des Unfallhergangs ein Gutachten an. Die Landstraße war bis rund 18.20 Uhr gesperrt.