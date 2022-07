Eine Schildkröte erwartet man in einem Zoo, in einem Terrarium oder vielleicht noch in einem Gewässer – nicht aber auf dem Friedhof in Warthausen (Kreis Biberach). Genau da entdeckte eine Familie aber eines der Kriechtiere, wie die Polizei mitteilt. Es saß am Samstag, 2. Juli, gegen 22.30 Uhr a...