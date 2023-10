Der Bau „des neuen Tierasyls in Ulm muss zum jetzigen Stadium eingestellt werden; dem Tierschutzverein ist wegen fehlender größerer Zuschüsse das Geld ausgegangen“. So stand es 1967 in der SÜDWEST PRESSE. Man erlebt ein Déjà-vu, wenn man die 2017 begonnene Sanierung des heutigen Tierheims ...