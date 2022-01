Im Verhältnis zu den vielen Igeln, die im Herbst wegen ihres Untergewichts aufgepäppelt und oft medizinisch versorgt werden müssen, gebe es in der Region noch zu wenig Igelstationen und zu wenig Igel-Fachwissen – selbst unter Tierärzten. Das beklagt Sandy Öchsler vom „Igelnestle“ in Burlafingen.

Sie besitzt den Sachkundenachweis Igel und bietet nun eine Lösung an: Im Ulmer Tierheim, mit dem sie eng zusammenarbeitet, wird sie das ganze Jahr über Fachseminare anbieten. Die Zwei-Tages-Seminare – von 10 bis 16 Uhr – für Betreiber von Igelstationen, Tierheim-Mitarbeiter und tiermedizinisches Fachpersonal beginnen am Samstag, 19. März. Der zweite Teil folgt am 26. März.

Selbst Tierärzte aus Kiel interessieren sich für Seminare

Die eintägigen Seminare – von 10 bis 17 Uhr – für Tierärzte beginnen am 5. Februar. Weitere Termine unter www.tierheim-ulm.de. Ort ist der neue Seminarraum im Tierheim im Örlinger Tal. Die Zwei-Tages-Seminare kosten 160 Euro, die Tierarzt-Seminare 120 Euro. Die Gebühren gingen zu einem guten Zweck direkt ans Tierheim, versichert Sandy Öchsler. Sie leitet die Seminare ehrenamtlich. Sie bietet bisher bei sich in Neu-Ulm-Burlafingen schon Seminare an und betreut telefonisch sogar Tierärzte des Kieler Tierheims mit ihrem Fachwissen, das sie sich über Jahre „mühsam angeeignet“ habe.

Anmelden sollte man sich bis spätestens acht Tage vor Seminarbeginn unter bewerbungsservice-oechsler@gmx.de