Piccolino hat ein seidenweiches Fell, große Kulleraugen und wiegt knapp fünf Kilo. Er trippelt sich mit schnellen Schritten auf seinen kurzen Beinen direkt in die Herzen der „Bärenkinder“. Sechs Kinder leben derzeit in der Bärenfamilie Ulm, einer Einrichtung für Intensivpflege in der Ulmer ...