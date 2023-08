An Wochenende vom 11. bis 14. August wird auf der A8 nicht nur der Drackensteiner Hang zum Nadelöhr: Auch bei Dornstadt an der Anschlusstelle Ulm-West steht von Freitag, 20 Uhr, bis Montag, 6 Uhr, jeweils nur ein Fahrstreifen in jeder Fahrtrichtung zur Verfügung. Mit größeren Staus ist zu rechne...