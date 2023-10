Sanft startet der 40-Tonner von seinem Warteplatz im DB-Depot in Dornstadt, hält ein Stückchen weiter an, um einen Container aufzunehmen. Ohne ruckartige Lenkbewegungen fährt der Sattelzug über den Kreisverkehr am Eiselauer Weg zum Duss-Terminal, um sich in die Spur neben den Gleisen unter dem P...