Es ist richtig windig dieser Tage in Deutschland. Nach dem Sturmtief „Ylenia“, das in anderen Teilen Europa zwar große Schäden anrichtete, über Süddeutschland aber ohne größere Vorfälle hinwegzog, ist der nächste Sturm angekommen. „Zeynep“ heißt das neuerliche Orkantief, das am Aben...