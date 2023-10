Der Oktober hat begonnen, das heißt: für viele junge Menschen beginnt in Ulm und Neu-Ulm das Wintersemester 2024. Zum Leben im Studium gehören neben Klausuren, Präsentationen und gefühlt unendlichen Bib-Besuchen natürlich auch Partys! Das Studi-Leben genießen? Mit diesen coolen Bars und Clubs in der Doppelstadt ist das kein Problem.

„Murphy’s Law“: Karaoke und Pub-Quiz in der Innenstadt

Im wohl bekanntesten Irish Pub in Ulm gibt es für alle Vorlieben das richtige Event. Beinahe jeder Wochentag hat hier seine eigene, feste Veranstaltung. Besonders der Mittwoch und der Donnerstag sind bei jungen Menschen beliebt. Denn mittwochs findet das Pub-Quiz statt. Donnerstags dürfen dann bei der Karaoke-Nacht alle ans Mikro, die sich trauen. Dienstags und freitags gibt es Cocktails günstiger als sonst. Der Samstag ist dann für die „Cocktail-Pitcher-Night“ reserviert. Mehr Infos gibt es auf der Webseite der Bar Murphy’s Law



Vor der Party oder zum Fußballgucken: die „Vorglühbar“

Wie der Name schon sagt, eignet sich die Vorglühbar ideal zur Vorbereitung auf einen ausgiebigen Clubabend. Die Vorglühbar liegt sehr zentral (Kronengasse 12), viele Clubs sind von dort aus zu Fuß zu erreichen. Auch werden hier regelmäßig Fußballspiele übertragen.

Ohne viel Schnickschnack: der Club „Frau Berger“

„Wir gehen heute in die Berger “ ist ein Satz, der so oder so ähnlich wöchentlich an der Uni Ulm oder der Hochschule Neu-Ulm fallen dürfte. Die Location am Ehinger Tor ist nicht nur wegen der vergleichsweise günstigen Eintritts- und Getränkepreise so beliebt bei Studierenden in der Doppelstadt. Der Club kommt ohne Dresscode oder umständliche Einlasskontrollen klar. Weder High Heels, noch perfekt gebügelte Hemden sind hier ein Muss. Außerdem finden hier regelmäßig Studentenpartys statt.

Mit sündhafter Vergangenheit: die Bar „zum Waschbären“

Früher ein Ort der Sünde, heute ein Paradies für Spielliebhaber: die Bar „ zum Waschbären “ am Ehinger Tor. Vor wenigen Jahren befand sich in den Räumlichkeiten in der Zinglerstraße 42 eines der ältesten Bordelle in Ulm, der „alte Herzog“. Doch nun gehört der Laden vier Männern , die Mittagstisch, Barerlebnisse und Brettspiele anbieten.

Party ohne Ende im „Gleis 44“

Zu hypnotisierenden Techno-Klängen tanzen etliche Studierende jede Woche im Gleis 44 . Der Club liegt hinter dem Ulmer Hauptbahnhof. Auch hier gibt es regelmäßige Studi-Events. Und auch, wenn die Party keine offizielle Uni- oder Hochschulveranstaltung ist, bekommt man hier oft das Gefühl, dass 90 Prozent des Publikums tagsüber noch in einer Vorlesung saß.

Eine Bar, die zu später Stunde zum Club wird: „Trödler Abraham“

Diese Altstadtbar mit originellem Namen liegt im Herzen Ulms, in der Kronengasse beim Rathaus. In der urigen Kellerbar kann auch unter der Woche gefeiert werden. In der Regel wird es mit zunehmender Nacht auch zunehmend voll, bis irgendwann keiner mehr sitzt und alle Leute zu Schlager, Rock und Pop-Musik tanzen. Doch Achtung: ist der Laden voll, wird es auch sehr heiß. Am Eingang ab und zu Frischluft schnappen ist ein Muss.

Für einen besonderen Abend: „Rosebottel“