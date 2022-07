Eskaliert ist am Sonntagnachmittag ein Streit wegen Falschparkens. Eine 44-Jährige hatte ihr Auto auf einem Geh- und Radweg in Neu-Ulm abgestellt. Ein 43-jähriger Mann beschimpfte daraufhin die Autofahrerin, die bei geöffneter Tür am Steuer saß. Der 43-Jährige trat zweimal gegen die geöffnete Fahrertür. Dabei wurde der Yorkshire Terrier der Frau so schwer verletzt, dass er eingeschläfert werden musste. Gegen den 43-Jährigen wurde ein Strafverfahren eingeleitet.