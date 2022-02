Eine Großbaustelle steht dem kleinen Dorndorf mit seinen rund 700 Einwohnern bevor. Im Sommer wird die Durchgangsstraße in dem Illerrieder Ortsteil gerichtet. Es handelt sich um die Erzabt-Brechter-Straße, die sich in Ost-West-Richtung durch die Ortschaft zieht und in zwei Kreisstraßen mündet.