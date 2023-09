Mit Volldampf haben Arbeiter am Dienstagmorgen (26.9.) planmäßig mit dem Einbau der ersten Asphaltschicht auf der B28 in Blaubeuren-Gerhausen begonnen. Auf diese „Tragschicht“ folgt am Mittwoch die „Binderschicht“, am Donnerstag die „Deckschicht“. „Wir sind voll im Zeitplan“, sagt ...