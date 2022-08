Eigentlich klingt es simpel: Ein Mann wollte einen Hund kaufen, eine Frau den ihren loswerden. Beide kamen über eine Online-Plattform in Kontakt. Doch was dann folgte, ist eine ziemlich wirre Geschichte, die nun vor dem Amtsgericht Neu-Ulm landete. Der Vorwurf an den Mann: veruntreuende Unterschlag...