Mehrere SWP-Reporter haben am Dienstagabend nach 21 Uhr dieselbe Beobachtung gemacht: In Ulm standen einige Straßenbahnen still. Was war der Grund dafür? Die Antwort auf diese Frage blieben die Stadtwerke Ulm/Neu-Ulm am Abend noch schuldig. So teilte die Störungsstelle auf Anfrage lediglich mit, dass es eine Verkehrsstörung gebe. Näheres sei ihr aber (Stand 21.53 Uhr) auch noch nicht bekannt. Laut den SWP-Reportern vor Ort waren Fahrzeuge der SWU mit Blaulicht am Ort des Geschehens.

Ein Blick auf die Echtzeitauskunft der SWU verrät: Der Verkehr einiger Straßenbahnlinien fand am Dienstagabend vorübergehend per Bus statt

Sobald uns weitere Informationen vorliegen, wird dieser Artikel aktualisiert.