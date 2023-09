Kein Internet, keine SMS, kein Telefonieren: O2-Kundinnen und Kunden in Ulm haben am Dienstagnachmittag mit Ausfällen ihres Dienstes zu kämpfen. O2 weist auf seiner Seite ebenfalls auf die Störung hin: Demnach könne Surfen und Telefonieren derzeit nicht einwandfrei möglich sein. Der Grund sei „entweder eine Überlastsituation, also zu viele Mobilfunknutzer gleichzeitig in einem bestimmten Bereich. Oder es handelt sich hier um eine andere Störung. (...)“ An einer Lösung des Problems werde bereits gearbeitet (Stand: 13:41 Uhr).