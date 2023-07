Endlich heißt es auch für die Kinder des Südens: Sommerferien! Baden-Württemberg startet am Donnerstag, 27. Juli. Als allerletztes Bundesland folgt dann Bayern offiziell am Montag darauf (31. Juli), doch mit dem Wochenende dazwischen beginnen die Ferien bereits am Freitag. Das führt zu vollen Autobahnen in ganz Deutschland.

Zweite Reisewelle und Reiserückkehrer: Autobahnen werden voll

Deshalb warnt der ADAC am letzten Juli-Wochenende vor einem der „schlimmsten Stauwochenenden der Saison“ . Denn aus Hessen, Rheinland-Pfalz und dem Saarland sowie dem Norden der Niederlande drohe eine zweite Reisewelle. Dort haben kürzlich die Ferien begonnen. Und dann befinden sich viele Menschen aus Nordrhein-Westfalen und Teilen Skandinaviens auf der Heimreise, denn dort beginnt wiederum bald wieder die Schule (in NRW am Montag, 7. August).

Etwas Erleichterung verspricht laut ADAC das zusätzliche Lkw-Ferienfahrverbot, das seit Samstag (1. Juli) bis Ende August immer samstags von 7 bis 20 Uhr gilt. Lkws mit einem zulässigen Gesamtgewicht von über 7,5 Tonnen, die gewerbliche Güter transportieren, sowie LKW mit Anhänger dürfen in diesem Zeitraum nicht auf den Autobahnen fahren.

Die am stärksten belasteten Stau-Strecken

Auf diesen Routen in Bayern und Baden-Württemberg ist in beiden Richtungen mit deutlich mehr Verkehr zu rechnen:

A3 Frankfurt – Nürnberg – Passau

A5 Hattenbacher Dreieck – Karlsruhe – Basel

A6 Mannheim – Heilbronn – Nürnberg

A7 Hamburg – Hannover und Würzburg – Ulm – Füssen/Reute

A8 Karlsruhe – Stuttgart – München – Salzburg

A9 Halle/Leipzig – Nürnberg – München

A81 Stuttgart – Singen

A93 Inntaldreieck – Kufstein

A95/B2 München – Garmisch-Partenkirchen

A99 Umfahrung München

Warnung vom ADAC: Wann es die meisten Staus gibt

Der ADAC erwartet Stau-Spitzenzeiten auf den Autobahnen am Freitagnachmittag, Samstagvormittag und Sonntagnachmittag. Wer flexibel ist, sollte über ruhigere Alternativrouten oder auf einen anderen Reisetag ausweichen. Besser fürs Reisen geeignet sind die Tage von Dienstag bis Donnerstag.

Baustellen: Auf diesen Strecken stockt der Verkehr

Auch über die Urlaubs- und Reisezeiten hinaus droht an einigen Stellen im Südwesten Staugefahr. Denn Baustellen behindern dort den Verkehr. Unter anderem auf der A8 zwischen München und Stuttgart in beiden Richtungen, zwischen Anschlussstelle Aichelberg und Anschlussstelle Kirchheim (Teck)-Ost.

Ebenso auf der A8 zwischen Stuttgart und Karlsruhe in beiden Richtungen zwischen Pforzheim-Süd und Pforzheim-Nord.