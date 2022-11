Autobahn im Tunnel bei Gruibingen gegen 15.30 Uhr heftig gekracht. Einsatz von Polizei, Rettungsdiensten und Feuerwehr auf der A8 am frühen Dienstagabend, dem 29.11.22: Wie die Ulmer Polizei berichtet, hat es auf derim Tunnel bei Gruibingen gegen 15.30 Uhr heftig gekracht.

Unfall und Stau auf der A8 beim Tunnel Gruibingen

Ersten Erkenntnissen zufolge handelt es sich um einen Auffahrunfall mit zwei Fahrzeugen, die in Fahrtrichtung München kollidiert sind. Zwei Personen wurden wohl leicht verletzt - auf der Fahrbahn lagen viele Trümmer. Die Autobahn wurde zeitweise gesperrt und es bildete sich ein Stau.

Unfallhergang und Schadenshöhe unklar

Am späten Nachmittag, gegen 17:30 Uhr, konnte die Sperrung aufgehoben werden. Der genau Unfallhergang sowie die Schadenshöhe sind noch unklar. Es besteht der Verdacht, dass der Unfallverursacher alkoholisiert gewesen sei. Die Ermittlungen dauern noch an, so ein Polizeisprecher.