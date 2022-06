Die Regale sind noch leer, aber Neugierige können schon mal einen Blick reinwerfen. Eröffnet wird Ende Juni.

Im Juni macht in der Söflinger Kapellengasse 14 ein neuer Laden auf. So weit, so unspektakulär. Allerdings handelt es sich bei dem „K14 Concept Store“ um ein Open-Shop-Angebot. Handwerkende, Kunstschaffende und Gestaltende können sich hier ein Regal mieten und ihre Waren anbieten. Den Verkauf übernimmt der Handel- und Gewerbeverein Söflingen, welcher auch die Idee zum Laden hatte. Besonders inter-essant ist, dass der Verein die Fläche sowie Verkaufspersonal bereitstellt – und das provisionsfrei. Damit will man sich für ein lebendiges Söflingen und für die regionale Creative Community engagieren.