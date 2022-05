Johanna Hanisch (13) verteilt an diesem Samstag kleine, gefaltete Kraniche. Dafür spricht die Schülerin des Hans-und-Sophie-Scholl-Gymnasiums Menschen an, die an diesem Tag in der Hirschstraße/Eingang Münsterplatz unterwegs sind. Vor allem Kinder nehmen die Friedenssymbole aus Papier gerne an ...