Hunderttausende Menschen aus der Ukraine sind auf der Flucht, im Land sind Millionen Menschen auf Hilfe angewiesen. Auch in Ulm, Neu-Ulm und der Region wollen viele Menschen spenden, um zu helfen. In diesem Artikel erklären wir:

Wo man für die Nothilfe in der Ukraine spenden kann.

Warum Geldspenden oft sinnvoller sind als Sachspenden.

Spendenaufrufe in Ulm und der Region

„Trotz der schwierigen Lage sind zahlreiche Hilfsorganisationen in der Ukraine tätig und leisten humanitäre Hilfe“, schreibt das Deutsche Zentralinstitut für soziale Fragen (DZI). Das Institut hat eine Liste mit vertrauenswürdigen Organisationen erstellt, die Geldspenden für die Nothilfe in der Ukraine sammeln. Darunter sind zum Beispiel das Deutsche Rote Kreuz, der Caritasverband, die Welthungerhilfe und die Katastrophenhilfe der Diakonie.

Auch der Ulmer Kreisverband des Deutschen Rotes Kreuzes und die Caritas Ulm-Alb-Donau haben Spendenaufrufe veröffentlicht. Sie bitten derzeit nicht um Sach-, sondern um Geldspenden. „Wir wissen, dass Lebensmittel und Medikamente im Moment vor Ort erwerbbar sind“, sagt Caritas-Regionalleiterin Alexandra Stork. „Wir haben Leute im Land, die sich auskennen.“

Das Katastrophenhilfswerk Caritas international ist seit dem Jahr 2014 in der Ukraine aktiv. Es bietet Menschen unter anderem warme Mahlzeiten, Decken und Notunterkünfte. Psychologen und Sozialarbeiterinnen betreuen laut der Organisation Menschen mit Kriegstraumata. Laut Stork muss deshalb keine neue Logistik für Hilfslieferungen aufgebaut werden. Die Caritas Ulm-Alb-Donau unterstützt außerdem die Caritas im polnischen Lubin, an die sie Spenden weiterleitet. In der Region in Polen sind laut Caritas am Wochenende bereits 100.000 Geflüchtete angekommen.

Sachspenden im Ulmer Münster

Neben den Aufrufen der etablierten Hilfsorganisationen übernehmen in und um Ulm auch andere Gruppen und Privatleute Spendensammlungen. So hat der scheidende Liqui-Moly-Geschäftsführer Ernst Prost am Montag Hilfslieferungen angekündigt. „Wir können dieses unsägliche menschliche Leid nicht ertragen und wollen helfen, wo wir können“, teilte Prost mit. Mit Spendeneinnahmen sollen unter anderem Verbandsmaterial, Medikamente und Nahrungsmittel gekauft werden. „Unsere langjährigen Geschäftspartner aus Polen, der Ukraine und Russland stellen den Transport sicher“, so Prost. „Wir bringen die Hilfsgüter dorthin, wo sie gebraucht werden. Mitten in das Kriegsgebiet.“

Online gibt es außerdem eine Reihe von weiteren Aufrufen, in denen es häufig um Sachspenden geht. Das Ulmer Münster und das Roxy dienen zum Beispiel als Zwischenlager für Spenden , auch die Facebook-Seite „Spendenfahrt nach Polen“ erhält viel Zuspruch. Unter Expertinnen und Experten sind Sachspenden allerdings umstritten.

Vorsicht bei Sachspenden und Aufrufen im Internet

Das DZI etwa empfiehlt, sich vor allem auf Geldspenden zu konzentrieren. „Geldspenden können von Hilfsorganisationen oder direkt unterstützten Personen, Einrichtungen und Unternehmen flexibler und effizienter eingesetzt werden“, schreiben die Experten in ihrer Empfehlung. „Sachgüter sollten nur gespendet werden, wenn Betroffene und seriöse Organisationen gezielt um sie bitten.“

„Sachspenden sind mit einem unglaublichen Verwaltungs- und Transportaufwand verbunden“, sagt Alexandra Stork. Mit zivilgesellschaftlichem Einsatz könne man zwar schnell und unbürokratisch helfen, auf Dauer bringe dieses intensive Engagement Menschen aber an ihre Grenzen.

Solange die Hilfsorganisationen direkt in der Ukraine oder in Polen alle notwendigen Hilfsgüter kaufen können, ist es demnach einfacher, wenn sie das tun, statt Transporte quer durch Europa zu organisieren.

Vertrauenswürdige Organisationen erkennen

Das DZI empfiehlt, vor allem an solche Hilfsorganisationen zu spenden, die als kompetent gelten und „wirksam und effizient“ Hilfe leisten. Es sei sinnvoll, auf eine Zweckbindung der Geldspende zu verzichten, denn: „Hilfe ist überall gleich wichtig, in der Ukraine sowie in den Ländern, die geflüchtete Menschen aufnehmen.“ Wer ohne eine Zweckbindung für die Ukraine-Nothilfe einer Hilfsorganisation spendet, ermöglicht der Organisation, das Geld flexibel dort einzusetzen, wo es am dringendsten gebraucht wird.