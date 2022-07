Zuletzt sind so viele Vorfälle zusammengekommen, dass der Stadt nicht nur der Geduldsfaden in puncto „Spaziergänge“ gerissen ist. Auch der rechtliche Hintergrund, den neuen Erlass so zu gestalten, wie er am Donnerstag verkündet worden ist, hat jetzt Hand und Fuß. Das sagt Rainer Türke, Leit...