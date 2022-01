Bei der unangemeldeten Veranstaltung in Ulm und Neu-Ulm am Freitagabend gegen die Corona-Maßnahmen hat die Neu-Ulmer Polizei fünf Teilnehmer vorläufig fest genommen. Der Grund: Sie seien koordiniert und gewalttätig gegen Polizeibeamte vorgegangen, heißt es in einer Pressemitteilung, die zudem n...