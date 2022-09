Heiß war er, der Sommer 2022. Abkühlung fanden viele in den Bädern in der Ulmer Region. In Senden gab es einen dicken Dämpfer, in Weißenhorn wird das Freibad für Kinder attraktiver und in Blaubeuren wurde am Temperaturregler gedreht. So beurteilen die Betreiber die Sommersaison 2022.