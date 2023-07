Am 13. Juli 2023 eröffnete der australische Modeschmuckanbieter Lovisa seine zweite Filiale in Ulm – in den Sedelhöfen. Auf einer Ladenfläche von rund 50 m² im Erdgeschoss des Gebäudes am Bahnhofplatz 7 bietet der internationale Retailer zukünftig moderne Accessoires an, die von aktuellen Trends aus Streetwear und den High Fashion Laufstegen der Welt inspiriert sind.

Die erste Filiale wurde 2010 eröffnet, seitdem expandierte das Unternehmen weltweit in über 30 Länder. Mit den Sedelhöfen verzeichnet Lovisa den insgesamt 48. Store in Deutschland.

Stylisten beraten

An jedem Standort, so auch in Ulm, beraten nach Mitteilung des Unternehmens hauseigene Stylisten die Kunden vor Ort zu aktuellen Trends, Styling-Techniken und geben individuelle Tipps, „um ein einzigartiges Shoppingerlebnis zu schaffen“. Das Sortiment umfasst preiswerten Schmuck aus Silber und Stahl, der teilweise goldüberzogen ist.