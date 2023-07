Findet es statt oder nicht? Das Nabada an sich war am Schwörmontag 2023 eine wahre Zitterpartie. Keine Zitterpartie dagegen war der Mottofähren-Sieg.

Wenn es um die Gunst es Publikums geht, hatte wieder die Nabada-Gruppe Fan-Attack-Ulm den Bootsbug vorn – wie in den vergangenen acht Jahren auch. Mit 1191 Stimmen von insgesamt 4089 eroberte der Fanclub des amtierenden Deutschen Basketball-Meisters Ratiopharm Ulm den ersten Platz. Das Motto seines Schiffs: „LandesgartenSTAU“. Der Aufbau der Fähre zeigte die Wilhelmsburg und den Neu-Ulmer Wasserturm, die durch eine Seilbahn verbunden sind.

Große Freude beim Vorsitzenden des Fanclubs Andi Gmeindl, als ihm am Tag nach Schwörmontag die frohe Nachricht vom Nabada-Sieg 2023 verkündet wird. Er betont jedoch: „Für uns ist das Basteln an der Mottofähre auf dem Bauhof das Wichtigste. Auf die eine Woche Basteln und Grillen freut sich jeder.“ Der Zusammenhalt der Gruppe sei einfach „mega“. Auf dem städtischen Baubetriebshof Am Kaltwässerle in Neu-Ulm hätten in den vergangenen Wochen im Schnitt rund 30 Fan-Attack-Leute gewerkelt, berichtet Gmeindl.