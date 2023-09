Ob Kinder, Jugendliche oder Erwachsene. Es gibt immer noch zu viele Nichtschwimmer unter ihnen. Da helfen nur Schwimmkurse in diversen Vereinen sowie Schwimmunterricht in Schulen. Warum das allein nicht reicht, erklärt im Interview Oliver Bernsau, zweiter Vorsitzender bei der DLRG-Ortsgruppe Ulm so...