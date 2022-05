Sobald schwäbische Schimpfwörter ertönen, wissen sogenannte „Reigschmeckte“ oft nicht, wie ihnen geschieht. Denn wir Schwaben neigen bei gewissen Dingen ja zum Verniedlichen. Unsere „Herrgottsbscheißerle“ zum Beispiel sind Maultaschen und wir bauen keine Häuser, sondern nur „Häusle“. Doch wenn wir mal loslegen mit Schimpfen, dann gehen wir richtig ab. Bei unseren Beleidigungen haben es uns vor allem Tiernamen angetan – die werden dann mit verschiedensten Attributen kombiniert.

Oben auf unserer Liste steht dabei zum Beispiel der Dackel - sorry, auf Schwäbisch heißt das natürlich. Der gilt als ein bisschen doof, weil er immer so niedlich schaut mit seinen großen Augen. Treudoof wäre wahrscheinlich das richtige Wort. Er macht brav, was man ihm sagt, hat sonst aber nicht wirklich was drauf. Für einen festen Platz unter unseren Beleidigungen anderer (oder) Menschen ist er also perfekt.