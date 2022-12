Schüsse gefallen sein sollen: Wie das Spektakulärer Blaulicht-Einsatz von Polizei und Rettungsdienst auf der B10 zwischen Biberach und Ulm, bei dem auchgefallen sein sollen: Wie das Ulmer Polizeipräsidium am Montagmorgen auf Anfrage bestätigt, gab es am Sonntagabend einen großen Einsatz, in dessen Verlauf sich mehrere Unfälle ereigneten, und bei denen mindestens ein Mensch verletzt worden sei. Was war geschehen?

Verfolgungsjagd der Polizei zwischen Biberach, Dornstadt und Ulm

Schüsse gefallen seien. Die Ulmer Polizei äußerte sich am Morgen auf Anfrage zurückhaltend zu dem offenbar spektakulären Geschehen. Der Radiosender Donau3FM hatte berichtet, dass es zwischen Ulm und Dornstadt eine wilde Verfolgungsjagd gegeben habe, bei der sogargefallen seien. Die Ulmer Polizei äußerte sich am Morgen auf Anfrage zurückhaltend zu dem offenbar spektakulären Geschehen.

psychischen Ausnahmezustand befunden habe. Der Person sei es dann gelungen, mit dem Auto zu fliehen. Ein Sprecher berichtete aber immerhin, dass es tatsächlich einen Vorfall gegeben habe, der in Biberach an der Riß begonnen habe. Demnach sei dort am Sonntagabend, 4.12.2022, gegen 19.30 Uhr ein Rettungseinsatz gelaufen. Dabei eskalierte wohl die Lage wegen eines Menschen, der sich - so die Polizei - in einembefunden habe. Der Person sei es dann gelungen, mit dem Auto zu fliehen.

Polizei verfolgt Person mit Auto - Schüsse vorerst nicht bestätigt

Die Ulmer Polizei wollte nicht von einer Verfolgungsjagd sprechen. Jedoch verfolgten Streifen das Fluchtfahrzeug auf einer offenbar langen Strecke, die teilweise über die B10 führte. Die Route soll aber auch über Dornstadt geführt haben.

Laut Polizei Ulm wurde die flüchtende Person schließlich in Ulm gestoppt. Im Laufe der Verfolgungsfahrt ereigneten sich demnach mehrere Unfälle, bei denen mindestens ein Mensch leicht verletzt worden sei, hieß es weiter.

Staatsanwaltschaft ermittelt zu Einsatz mit vermeintlichen Schüssen

Dass Schüsse gefallen seien wollte der Sprecher zunächst nicht bestätigen, er verwies aber darauf, dass die Staatsanwaltschaft gerade ermittle. Der Radiomeldung zufolge sind gleich drei Staatsanwaltschaften in den Fall involviert. Das würde bedeuten, dass sich die Verfolgung über drei Landkreise erstreckte. Weitere Details und Informationen wollen Polizei und Staatsanwaltschaft am Montagvormittag bekannt geben.