Zuerst gab es Zeugnisse in der Klasse 4b der Grundschule in Mähringen, dann einen ökumenischen Gottesdienst für alle 50 Schülerinnen und Schüler. Anschließend trafen sich Kinder, Lehrerinnen und teils auch Eltern an der Schultür, um dabei zu sein, als die 17 Viertklässler aus der Schule gewo...