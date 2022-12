Nach zwei Corona-Wintern starten die Skivereine in der Region in die neue Saison – schon am Samstag gehen in Oberstdorf Lifte an der Kanzelwand und am Fellhorn in Betrieb. Zwar sind Masken- und Abstandsregeln gefallen, doch hohe Preise für Sprit und Tickets trüben das Vergnügen. Die Clubs mache...