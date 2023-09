Was wird in 200 Jahren sein, ist dann das Hochsträß überhaupt noch da? Diese Frage stellte ein Bürger bei der Informationsveranstaltung in Wippingen zur Steinbrucherweiterung der Firma Schwenk. 17 Millionen Tonnen Kalkstein will das Unternehmen bis 2045 abbauen. Nicht südlich der Blau am Hochst...