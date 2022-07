Schon vor der Aufsichtsratssitzung des Uniklinikums Ulm (UKU) am Mittwoch war die Aufregung unter den Mitarbeitern am RKU groß. Denn mit der Übernahme des RKU durch die Uniklinik am 31. Dezember 2021 kann man davon ausgehen, dass nicht alles so bleibt, wie es ist.