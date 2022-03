„Das ist ein Rezept aus meiner Kindheit“, sagt die Köchin. „Ich sehe noch heute meinen Papa am Küchentisch sitzen und Nudeln auswellen. Ihm ging diese Arbeit am leichtesten von der Hand, weil er aufgrund einer Kriegsverletzung an einer Hand keine Finger mehr hatte.“

Rezept für 4 Personen

Zutaten

400 g Mehl

3 Eier

2-3 in der Schale gekochte Kartoffeln vom Vortag

Salz

Fett zum Anbraten

Zubereitung

1. Mehl, ein Ei, einen halben Teelöffel Salz und Wasser zu einem glatten Nudelteig kneten. In Frischhaltefolie oder mit einem feuchten Tuch zugedeckt etwas ruhen lassen.

2. Auf einem Holzbrett jeweils ein Teigstück mit dem Handballen zu einer Nudel mit dünnen Spitzen auswellen. Dabei kein Mehl verwenden, sonst lassen sich die Nudeln nicht rollen. Allerdings kann man die fertigen Nudeln mit ein wenig Mehl bestäuben, damit sie nicht zusammenkleben.

3. In einem großen Topf Salzwasser zum Kochen bringen und die Nudeln gar kochen. Das dauert so lange, bis sie an der Oberfläche schwimmen – hängt von der Größe und Stärke der Nudeln ab.

4. Nudeln in ein Sieb abgießen und mit kaltem Wasser abschrecken.

5. Die Nudeln in einer Pfanne mit ausreichend Fett anbraten. Zum Schluss mit Salz würzen, die Kartoffeln auf einer groben Reibe über die Nudeln reiben, zwei Eier verquirlen und darauf verteilen. Bei kleiner Flamme stocken lassen, zum Schluss nochmal gut durchmischen.

Variante für den Winter

Extra Zutaten für gekochte Nudeln

1 Zwiebel

2 Portionen Sauerkraut

Fett

Salz

Die gekochten Nudeln werden in einer Pfanne in Fett angebraten. Sind sie goldgelb, kommt eine in halbe Ringe geschnittene Zwiebel dazu. Sind die Nudeln schön kross und die Zwiebeln leicht gebräunt, kommt das Sauerkraut dazu. Mit Salz abschmecken.

Wein-Tipp vom Profi

Bimboes, der das Rezeot nachgekocht hat, empfiehlt dazu einen vollmundigen Wein ohne Holzfass, etwa Roero Arneis 2020, Vietti aus Piemont, Italien

