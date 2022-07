Ein Großaufgebot an Einsatzkräften hat am Freitagvormittag am Illerkanal zwischen Illereichen und Herrenstetten nach einer vermeintlich vermissten Person gesucht. Spaziergänger hatten gegen 9.50 Uhr im Bereich des Triebwegs bei Altenstadt, einer offenbar beliebten Badestelle, Schlappen und ein zu...