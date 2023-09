Zwischen Erbach und Bach ist ein Auto vom Weg abgekommen. Norbert Pfitzer wohnt in dem kleinen Teilort von Erbach, ist Mitglied der Rotkreuz-Ersthelfergruppe und trifft wenige Minuten später am Unglücksort ein. Zwei ältere Autofahrer haben den Vorfall gemeldet, fühlen sich aber überfordert, was...