Streamerin, Content Creatorin, Cosplayerin, Let‘s Playerin, Speedrun-Virtuosin und noch einiges mehr. Melli Munzel alias Unique Corn ist für FRIZZ-Leser:innen keine Unbekannte. Im vergangenen Jahr war sie nicht nur Titelmodel und im großen Interview. Gemeinsam mit ihr waren wir auch bei Radio free FM zu Gast und haben uns zwei Stunden über das Thema Talent unterhalten. Im damaligen Interview kündigte die 36-Jährige für 2023 außerdem ein großes Projekt an. In den vergangenen Monaten wurde an eben diesem unter Hochdruck gearbeitet und möglicherweise habt ihr diesbezüglich auch schon online bei uns oder bei Melli selbst etwas mitbekommen. In Ulm entsteht dieses Jahr ein Fanfilm zum Videospiel-Franchise Resident Evil namens T-REVOR. Der Film soll die tragische Geschichte von Lisa Trevor und wie sie durch Experimente der Umbrella-Organisation zum „Monster“ wurde beleuchten.

Prominenter deutscher Schauspieler sagt zu

Das Drehbuch ist soweit fertig, Locations wurden gescoutet und Schauspieler:innen stehen weitestgehend fest. Melli machte Anfang Mai in einem Update-Video auf Youtube dann eine ganz besondere Ankündigung. Alexander Milz, bekannt aus „Gute Zeiten, schlechte Zeiten, „Alles was zählt“ und „Sturm der Liebe“, ist mit an Bord und übernimmt eine der Hauptrollen. Seine Zusage macht Melli stolz, überraschte sie aber auch ein kleines bisschen. „Ich dachte am Anfang: ‚Lehnst du dich damit nicht etwas zu weit aus dem Fenster? Der macht doch nie im Leben mit‘ “, erzählt Melli lachend. „Aber ich konnte ihn überzeugen und das freut mich total.“

Schauspielerin gesucht: Lisa Trevor – wo bist du?

Zum Redaktionsschluss fehlt allerdings noch eine Darstellerin für die Figur der Lisa Trevor. Auf der Geschichte dieser Figur basiert der Film und die Dreharbeiten sollen erst wirklich starten, wenn eine geeignete Schauspielerin gefunden ist. Das gestaltet sich allerdings nicht ganz so einfach. Die Figur Lisa Trevor ist etwa 13, 14 Jahre alt und die tragende Rolle des Projektes. „Für unsere Lisa bräuchten wir also eine, nach Möglichkeit volljährige Person, die eben so schlank und zierlich aussieht, dass sie als eine etwa 13-jährige Person durchgehen kann“, erklärt Melli dazu. Die Schauspielerin, die Lisa Trevor schlussendlich verkörpert, sollte auch eine breite Palette an Emotionen spielen können. „Das muss passen. Es geht um die tragische Geschichte dieser Figur und allem was dazu gehört. Wut, Trauer, Schmerzen. Die Darstellerin muss das über die Kamera transportieren können.“

Ob bis zum Erscheinen dieser Ausgabe bereits eine Lisa Trevor gefunden ist, kann an dieser Stelle natürlich nicht gesagt werden. Falls ihr jemanden kennt oder meint, selbst für den Part in Frage zu kommen, schaut auf den Social-Media-Kanälen von Unique Corn bzw. des Projekts vorbei.

Jede Menge Herzblut

Der Film bzw. die Arbeit daran lebt von der Leidenschaft für das Spiele-Franchise und das spürt man an allen Ecken und Enden. Nicht nur von Melli wird sehr viel Herzblut in das Projekt gesteckt, sondern auch von zahlreichen anderen Personen, darunter ihrem Mann. Was bisher bekannt ist, lässt darauf schließen, dass die Beteiligten nicht nur große Lust auf das Ganze haben, sondern dass sie sich auch nicht mit etwas Halbgarem zufrieden geben. „Das Ziel ist, dass wir endlich mal einen gescheiten Resident Evil- Film haben“, bringt Melli es in ihrem Video auf den Punkt.

Auch wenn der Anspruch groß ist, abwegig ist das Ziel nicht. Denn wenn es jemanden gibt, der mit der Marke etwas Vernünftiges auf die Beine stellt, dann ist das Melli Munzel. Die junge Frau atmet Resident Evil!