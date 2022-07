Spielzeug, Milchpulver, Windeln im Gepäck: Lehrerin Klein-Diesner weiß, worauf es beim Reisen mit Kleinkind ankommt. Im Jahr 2019 legte sie mit Mann und dem eineinhalbjährigen Sohn 40 000 Kilometer im Pickup zurück. In Usbekistan erlangten sie Promistatus, so dass der Grenzposten Autogramme von ihnen wollte. In der Wüste Gobi versank das Auto im weichen Sand. Abenteuer inklusive.