Sieben Kilogramm Gepäck sortierte Stefanie Müller aus. „Ballast“, wie sie sagt. Nur das Wichtigste blieb in ihrem Wanderrucksack. An den Moment in Portugal kann sich die 49-Jährige aus Hörvelsingen noch gut erinnern: „Es war der schönste und nachhaltigste Siegeszug gegen das Denken, über...